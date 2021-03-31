Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı
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Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı

Afyonkarahisar'da dün başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar'da dün başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar ise Mart ayının son gününde yağan kar yağışının oldukça sevindirici olduğunu belirttiler.

Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde başlayan ve yer yer devam eden kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışından oldukça memnun olan Afyonkarahisarlılar ilkbaharda yağan kar yağışlarının bolluk ve bereket anlamına geldiğini kaydettiler. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle daha sıkı giyindiklerini de aktaran vatandaşlar, Afyonkarahisar'da iklim itibariyle Nisan soğuk bir kent olduğunu ve Mayıs ayına kadar soğuk havaların devam edeceği beklentisi içerisinde olduklarını ifade ettiler. Kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi ile birlikte park ve bahçeler karla kaplandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı
Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı
Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı
Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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