Afyonkarahisar Mart ayı ihracatı geriledi Afyonkarahisar Mart ayı ihracatı 23 milyon 466 bin dolar olarak gerçekleşirken geçen yılın Mart ayına göre yüzde 21,5 gerildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Mart ayı ihracatı 23 milyon 466 bin dolar olarak gerçekleşirken geçen yılın Mart ayına göre yüzde 21,5 gerildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Mart ayı ihracatı hakkında açıklama yaptı. Serteser, "2019'un Mart ayında ihracatımız 29 milyon 916 bin dolardı. İlimizin Mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 gerileyerek 23 milyon 466 bin dolar olmuştur. 2019'un ilk üç ayında 86 milyon 21 bin dolar olan ihracatımız ise, 2020 yılının ilk üç ayında yüzde 9,8 gerileyerek 77 milyon dolar 590 bin dolar olmuştur" dedi.

"İhracatta ilk 3 ülke; ABD, Fransa ve İsrail"

Afyonkarahisar'dan Mart ayında yapılan ihracatta öne çıkan ülkelere ilişkin bilgi veren Serteser, "Geçen yıl Mart ayında 82 ülke ve 3 Serbest Bölge'ye ihracat gerçekleştirilmişti, bu yıl Mart ayında ise 79 ülke ve 2 Serbest Bölge'ye ihracat yapılmıştır. İlimizden yapılan ihracatta ilk sırayı 4 milyon 205 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri almıştır. ABD'ye yaptığımız ihracat, geçen yılın Mart ayına göre yüzde 16,8 artmıştır. Afyonkarahisar'ın ihracatında ikinci sıradaki ülke, 2 milyon 625 bin dolarlık ihracat ile Fransa'dır. Fransa'ya ilimizden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın Mart ayına göre yüzde 11 azalmıştır. İlimizden Mart ayında yapılan ihracatta üçüncü sırayı ise 1 milyon 581 bin dolarla İsrail almıştır. İsrail'e ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artmıştır" dedi.

"Mermer sektörü lokomotif"

İhracat yapan sektörler hakkında da değerlendirmede bulunan Serteser, "Her zaman belirttiğimiz gibi çoğunluğu doğaltaş ve mermer olan madencilik ürünleri, ihracatımızın birinci sektörüdür. Bu sektörün yaptığı ihracat bu yılın Mart ayında, geçen yılın Mart ayına göre yüzde 2,9 gerilemesine rağmen 14 milyon 843 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İkinci sıradaki demir ve demir dışı metallerin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artışla 1 milyon 774 bin dolar olmuştur. İlimizden en çok ihracat yapan üçüncü sektör ise çimento, cam, seramik ve toprak ürünleridir. Bu sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 gerilese de 1 milyon 600 bin dolar olmuştur" ifadelerini kullandı.

Serteser, açıklamasında "Ülkemizin, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla geçirdiği zor zamanlarda ihracata, üretime, istihdama devam eden firmalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu zor günleri atlatınca ihracata daha çok yoğunlaşacağımıza ve sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA