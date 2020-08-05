AFYONKARAHİSAR Mal paylaşımı yüzünden tartıştığı babasının evine tüfekle ateş açtı
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AFYONKARAHİSAR Mal paylaşımı yüzünden tartıştığı babasının evine tüfekle ateş açtı

Mal paylaşımı yüzünden tartıştığı babasının evine tüfekle ateş açtıAFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde N.A. ve H.A. kardeşler, mal paylaşımı nedeniyle baba M.A. ve birlikte oturduğu diğer kardeşleri İ.A. ile tartıştı.

05.08.2020 20:48 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:52

Mal paylaşımı yüzünden tartıştığı babasının evine tüfekle ateş açtı

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde N.A. ve H.A. kardeşler, mal paylaşımı nedeniyle baba M.A. ve birlikte oturduğu diğer kardeşleri İ.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından babasının oturduğu eve tüfekle ateş açan N.A. ile kendisini engellemeye çalışan H.A. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sinanpaşa'ya bağlı Nuh köyü İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. N.A. ve ağabeyi H.A., mal paylaşımını konuşmak için babası M.A. ve aynı evde yaşayan ağabeyleri İ.A.'nın yanına gitti. Otomobille eve gelen kardeşlerden N.A., iddiaya göre hayatta olan babasından sahip olduğu arazi ve oturduğu evi kendisine vermesini istedi. Babası ve ağabeyi İ.A. buna karşı çıkınca sinirlenen N.A., yanında getirdiği tüfekle eve dışarıdan ateş açtı. Birlikte geldiği H.A.'nın elindeki tüfeği alıp güçlükle araca bindirdiği N.A. daha sonra evin önünden uzaklaştı.

Olayın ardından baba M.A. ve İ.A. jandarmaya giderek N.A. ve H.A.'dan şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları görüntüleriyle jandarmaya başvuran M.A. ve İ.A.'nın şikayeti üzerine iki kardeş gözaltına alındı. Kardeşlerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olay anı yakındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobille hızla eve gelen N.A.'nın araçtan inip, bagajdan tüfek çıkardığı, kendisiyle birlikte gelen ağabeyi H.A.'nın ise kendisine müdahale ederek tüfeği almaya çalıştığı anlar yer aldı.

AFYONKARAHİSAR Mal paylaşımı yüzünden tartıştığı babasının evine tüfekle ateş açtı

Kaynak: DHA

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