AFYONKARAHİSAR MAHKUM YAKINLARI EYLEM YAPTI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde mahkum yakınları yarı açık cezaevinin kapanacağı söylentilerinin çıktığını belirterek, duruma tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.

Sandıklı A-3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, geçen günlerde mahkumlar çevre illerdeki cezaevlerine nakledildikten sonra kapatıldı. İlçedeki yarı açık cezaevinin de kapanacağı duyumunu alan mahkum yakınları duruma tepki gösterdi. Mahkum yakınları ellerinde 'Biz yarı açık cezaevinin kapatılmasını istemiyoruz', 'Mağdurların sesini duyun bu işi bir çözün artık', 'Biz mahkum aileleri olarak daha fazla mağdur olmak istemiyoruz' yazan dövizlerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Yaklaşık 15 grup adına konuşan Musa Doğan, Mahkum yakınları olarak cezaevlerindeki ziyaretlerde sıkıntı yaşıyoruz. Sandıklı'daki cezaevi kapandı. Yarı açık cezaevinin de kapanacağı duyumunu aldık. Mahkumlar Afyonkarahisar'a gönderilecekmiş. Afyonkarahisar'da görüş ayda bir kez geliyor. Ziyaretler için Afyonkarahisar'a gidip gelmek bizi maddi ve manevi olarak yoruyor ve zor durumda bırakıyor. Hem de görüşler kısıtlı oluyor. Biz Sandıklı Yarı Açık Cezaevi'nin kapanmasını istemiyoruz. Sayın Valimiz ve belediye başkanımız bizlere yardımcı olsun. Ailelerimiz zor durumda dedi.

Kaynak: DHA