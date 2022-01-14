Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası seçimlerine doğru

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyesi (İGM) Mustafa Yılmazaslan, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nın Şubat ayında yapılacak seçimlerinde adaylığını açıkladı.

Yılmazaslan, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayarak projelerini anlattı.

İstişare kültürüne önem vereceklerini belirten Yılmazaslan, şunları kaydetti:

"Bu ikinci adaylığım. Tecrübe ve deneyimim var. Başkan olduktan sonra ilk olarak 2. Küçük Sanayi Sitesi'ne şube açacağız. Her yıl en az iki kez istişare toplantıları düzenleyerek, esnafımızın sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm yolları arayacağız. 1. Sanayi Sitesi'nin kaldırılmasıyla ilgili de üyelerimizi dinleyeceğiz ve çoğunluk ne karar verirse onu destekleyeceğiz. Üyelerimizin yararına ne varsa, onu yapacağız."

Yılmazaslan, yönetim kurulundaki isimleri tanıttı.

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri

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