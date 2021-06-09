Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri
Afyonkarahisar lise puanları 2021 sayfasından Afyonkarahisar lise taban puanları 2021, Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri ile Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ?, Evciler?, Hocalar, İhsaniye?, İscehisar, Kızılören?, Sandıklı?, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....
10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır
AFYONKARAHİSAR LİSE PUANLARI
Afyonkarahisar liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|448,2748
|1,88
|0,02
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Kamil Miras Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|426,1684
|4,03
|1,92
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyon Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|409,674
|6,27
|3,68
|AFYONKARAHİSAR/ BOLVADİN/ Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|394,8585
|8,78
|1,99
|AFYONKARAHİSAR/ SANDIKLI/ Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|391,1226
|9,51
|1,76
|AFYONKARAHİSAR/ DİNAR/ Dinar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|386,7244
|10,4
|1,69
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|367,1832
|14,95
|6,4
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|359,3473
|17
|0,02
|AFYONKARAHİSAR/ BOLVADİN/ Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|351,0432
|19,33
|10,68
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|322,4917
|28,48
|6,88
|AFYONKARAHİSAR/ SANDIKLI/ Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|317,4306
|30,33
|10,7
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,1145
|39,27
|10,73
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,4481
|41,35
|20,79
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|282,9785
|44,87
|20,16
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|280,6455
|46,01
|16,4
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|272,938
|49,99
|18,51
|AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|272,7942
|50,06
|18,84
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