Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri
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Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri

Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri
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Afyonkarahisar lise puanları 2021 sayfasından Afyonkarahisar lise taban puanları 2021, Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri ile Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ?, Evciler?, Hocalar, İhsaniye?, İscehisar, Kızılören?, Sandıklı?, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır

AFYONKARAHİSAR LİSE PUANLARI

Afyonkarahisar liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Süleyman Demirel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170448,27481,880,02
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Kamil Miras Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170426,16844,031,92
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyon LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170409,6746,273,68
AFYONKARAHİSAR/ BOLVADİN/ Ayfer-Ceylan EMET Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136394,85858,781,99
AFYONKARAHİSAR/ SANDIKLI/ Sandıklı Türk Telekom Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136391,12269,511,76
AFYONKARAHİSAR/ DİNAR/ Dinar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136386,724410,41,69
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ TOKİ Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170367,183214,956,4
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150359,3473170,02
AFYONKARAHİSAR/ BOLVADİN/ Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102351,043219,3310,68
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120322,491728,486,88
AFYONKARAHİSAR/ SANDIKLI/ Sandıklı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30317,430630,3310,7
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30295,114539,2710,73
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30290,448141,3520,79
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30282,978544,8720,16
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30280,645546,0116,4
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30272,93849,9918,51
AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30272,794250,0618,84
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Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri - Haberler
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