Afyonkarahisar lise puanları 2021! Afyonkarahisar lise taban puanları 2021 - Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri

Afyonkarahisar lise puanları 2021 sayfasından Afyonkarahisar lise taban puanları 2021, Afyonkarahisar lise yüzdelik dilimleri ile Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ?, Evciler?, Hocalar, İhsaniye?, İscehisar, Kızılören?, Sandıklı?, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır AFYONKARAHİSAR LİSE PUANLARI Afyonkarahisar liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 448,2748 1,88 0,02 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Kamil Miras Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 426,1684 4,03 1,92 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyon Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 409,674 6,27 3,68 AFYONKARAHİSAR/ BOLVADİN/ Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 394,8585 8,78 1,99 AFYONKARAHİSAR/ SANDIKLI/ Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 391,1226 9,51 1,76 AFYONKARAHİSAR/ DİNAR/ Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 386,7244 10,4 1,69 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 367,1832 14,95 6,4 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 359,3473 17 0,02 AFYONKARAHİSAR/ BOLVADİN/ Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 351,0432 19,33 10,68 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 322,4917 28,48 6,88 AFYONKARAHİSAR/ SANDIKLI/ Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 317,4306 30,33 10,7 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,1145 39,27 10,73 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,4481 41,35 20,79 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 282,9785 44,87 20,16 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 280,6455 46,01 16,4 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 272,938 49,99 18,51 AFYONKARAHİSAR/ MERKEZ/ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 272,7942 50,06 18,84