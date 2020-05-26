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AFYONKARAHİSAR Kürekli saldırıda yaralanan komiser Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdimAfyonkarahisar'da hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştığı akli dengesi yerinde olmayan O.P.

26.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:03

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim

Afyonkarahisar'da hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştığı akli dengesi yerinde olmayan O.P.'nin kürekli saldırısı sonucu yaralanan Kocatepe Polis Merkezi Karakol Amiri komiser Seydi Emirhan (38), yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Olay sırasında silah kullanmamayı kendisinin seçtiğini ve en doğru kararı verdiğini söyleyen Emirhan, "Bu olayda akli dengesi yerinde olan bir şahıs ile karşı karşıya olsaydık yapabileceğimiz hamleler farklı olurdu. Emniyet teşkilatı adına da olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" dedi.

Sahipata Mahallesi Kocatepe Polis Merkezi yakınlarında 24 Mayıs Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen O.P. rahatsızlanınca ailesi hastaneye götürmek istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese ambulans gönderildi. Ancak O.P., sağlık görevlileriyle ailesine direnip ambulansa taş attı. Camı kırılan ambulanstaki sağlık personeli yaralandı. Bunun üzerine bölgeye polis desteği istendi. Yakındaki Kocatepe Polis Merkezi'nden Karakol Amiri komiser Seydi Emirhan ve beraberindeki ekip, hızla gelerek, O.P.'yi sakinleştirip, ambulansa bindirmeye çalıştı. O.P., eline geçirdiği kürekle de polis ekiplerine küfredip, hakaretlerde bulunarak direndi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan O.P., elindeki küreği Karakol Amiri Seydi Emirhan'ın başı ile ayağına vurdu. Ardından kaçarak uzaklaştı. Yaralı Seydi Emirhan ve sağlık çalışanı, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kaçan O.P. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. O.P.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

'KONUŞARAK İKNA ETME YOLUNA GİTTİM'

Olayın ardından sol kulağının arka kısmından ve sol bacağından yaralanan komiser Seydi Emirhan, tedavisinin ardından 5 gün istirahat etmesi için evine gönderildi. Komiser Seydi Emirhan, yaşanan olayı ve olay anındaki tutumlarının nedenini DHA'ya yaptığı özel açıklamada anlattı. Seydi Emirhan, "Şahsın ailesi tedavi için hastaneye götürülmesi için yardım talebinde bulunmuş ve evine ambulans gönderilmiş. Şahıs ambulansın camını kırarak kaçmış. Tarafımıza bu bilgi ulaşınca ekibimle birlikte şahsı sakinleştirmek için olay yerine gittim. Şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için konuşarak ikna etme yoluna gittim. Diyalog kurarak onu sakinleştirmeye çalıştığım esnada şahıs birkaç saniyelik anda üzerime doğru gelmeye başladı. O anda ben de savunma pozisyonu alarak geriye doğru çekilmeye çalıştım" dedi.

'SİLAHIMI ÇEKİP ATEŞLEME ŞANSIM VARDI'

Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını ve saldırmasının da bilinçli bir davranış olmadığını ifade eden Emirhan, "Dezavantajlı olarak nitelendirdiğimiz bir vatandaş profiliyle karşı karşıyaydık. Bilinçli bir davranışta bulunduğunu düşünmüyorum. Şahsın üzerime geldiği esnada silahımı çekip ateşleme şansım vardı ancak bunu tercih etmedim. Şahsın saldırma anında silahımı çekmiş olsaydım hedef gözetmeksizin ateş etmek zorunda kalacaktım. Bu tercihimde de şahsın belden yukarıdaki bir bölgesine isabet etmesi durumunda ölümüne de neden olabilirdim. Bu olayda akli dengesi yerinde olan bir şahıs ile karşı karşıya olsaydık yapabileceğimiz hamleler farklı olurdu. Emniyet teşkilatı adına da olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" diye konuştu.

'BİRAZ DAHA ILIMLI YAKLAŞMAK İSTEDİM'

Türk Polis Teşkilatı'nda 2007 yılında göreve başladığını ve Afyonkarahisar'ın 4'üncü görev yeri olduğunu, daha önce İstanbul'da Beyoğlu, Okmeydanı, Dolapdere, Tarlabaşı gibi olayların sık yaşandığı bölgelerde çalıştığını kaydeden Emirhan, "Bu tür olaylarda tecrübeli olmak yetmiyor. Anlık olaylarda karar vermeniz gerekiyor. Bizim avantajımız şahsın durumunu biliyor olmamızdı. Bu nedenle şahsa ben biraz daha ılımlı yaklaşmak istedim. Kaba kuvvet uygulamak yerine diyalog yolunu tercih ettim. Bunu da ısrarla tekrarlıyorum silahı da kendim bilerek ve isteyerek kullanmadım" dedi.

'AİLEM DE YAŞANAN OLAYI ANLAYIŞLA KARŞILADI'

Olayda aldığı darbeler sonrasında kulağının arkasında yırtık oluştuğu ve dikiş atıldığını, ayağında da yaklaşık 10 santimlik bir çizik oluştuğunu kaydeden komiser Seydi Emirhan, "Tedavimin ardından taburcu edildim ve 5 gün süreyle istirahat etmem önerildi. Ağır bir rahatsızlığım yok ve sağlık durumum da iyi. Ailem de yaşanan olayı anlayışla karşıladı. Farklı bir tercihte bulunsaydım ve sonucu daha ağır olsaydı bundan ailem de etkilenecekti" diye konuştu.

'UYGULAMAMIZIN TEŞKİLATIMIZA ÖRNEK TEŞKİL ETTİĞİNİ İFADE ETTİLER'

Bir dizi inceleme için Afyonkarahisar'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da kendisini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlatan Emirhan, "Genel Müdürüm, daire başkanlarımız, İl Emniyet Müdürümüz ve saygıdeğer büyüklerim ziyaretleriyle şahsımı onurlandırdı. Olay anını ve uyguladığımız yöntemin gerekçelerini anlattığımızda da doğru bir uygulama yaptığımızı ve bu uygulamamızın teşkilatımıza örnek teşkil ettiğini ifade ettiler" dedi.

AFYONKARAHİSAR Kürekli saldırıda yaralanan komiser Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim

Kaynak: DHA

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