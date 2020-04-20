AFYONKARAHİSAR Koronavirüsten kurtulan 20'nci hasta da taburcu edildi Koronavirüsten kurtulan 20'nci hasta da taburcu edildiAFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 25 yaşındaki vatandaş, sağlığına kavuşunca alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüsten kurtulan 20'nci hasta da taburcu edildi

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 25 yaşındaki vatandaş, sağlığına kavuşunca alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Afyonkarahisar'da yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen ve testler sonucunda koronavirüs bulgularına rastlanarak tedaviye alınan 25 yaşındaki hasta, 10 gün süren tedavi sürecinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlı desteğiyle taburcu oldu. Taburcu olurken tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden adı açıklanmayan vatandaş, "10 gün süren ve benim için de zor bir tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oluyorum. 14 günlük karantina sürecimi de sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra inşallah plazma bağışçısı olarak başka hastalara destek olmak istiyorum" dedi.

Taburcu edilen genç hasta ambulansa alınarak 14 gün boyunca karantinada kalacağı adrese sağlık çalışanları eşliğinde götürüldü. Afyonkarahisar'da böylelikle tedavi sürecini tamamlayarak taburcu olan hasta sayısının da 20'ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA