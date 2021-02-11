AFYONKARAHİSAR - Kızını bıçakla yaralayan baba yakalandı (2)

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kızını boğazından bıçakla yaralayan baba, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.U, Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 16 yaşındaki kızı H.U. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından O.U, cebinden çıkardığı bıçakla kızını boğazından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan H.U, ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.

Baba O.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı