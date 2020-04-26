Afyonkarahisar Kızılören'e giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gündür sürdürülen giriş ve çıkışlara sınırlandırma uygulaması, 15 gün daha uzatıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gündür sürdürülen giriş ve çıkışlara sınırlandırma uygulaması, 15 gün daha uzatıldı.

Kızılören'de 15 gün önce koronavirüs vakası görülmesinin ardından Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara 15 gün boyunca kısıtlama getirildi. Bu kapsamda ilçe giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, bağlantısı olan Gülyazı, Ekinova ve Menteş köyleriyle Çerit Yaylası, Çivril, Düzbel, Gümüşsuyu yolları da çukurlar kazılarak, trafiğe kapatıldı. İlçedeki kısıtlamanın bu hafta sona ermesi beklenirken, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca süre 15 gün daha uzatıldı. İlçede elektrik ve su sayaçlarının okunmasının da ikinci emre kadar durdurulduğu açıklandı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA