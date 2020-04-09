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AFYONKARAHİSAR Kızılay, karantinadaki 511 vatandaşın tüm ihtiyacını karşılıyor

Kızılay, karantinadaki 511 vatandaşın tüm ihtiyacını karşılıyorTÜRK Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 511 vatandaşın ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

09.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:22
AFYONKARAHİSAR Kızılay, karantinadaki 511 vatandaşın tüm ihtiyacını karşılıyor

Kızılay, karantinadaki 511 vatandaşın tüm ihtiyacını karşılıyor

TÜRK Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 511 vatandaşın ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Önceki gün havayolu ile Irak'tan önce Ankara'ya, ardından karayolu ile Afyonkarahisar'a getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK'ya bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında alınan 511 vatandaşın yemekleri, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından karşılanıyor.

Öğrenci yurdunun yemekhanesinde görevli 50 Türk Kızılay personeli, hijyenik ortamda günlük 4 öğün yemek hazırlıyor. Yemekler, tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan vatandaşlara görevliler tarafından götürülüyor. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Dışişleri Bakanlığının, Türk vatandaşlarının yaşadığı her ülkede olağanüstü performans gösterdiğini kaydederek, kimseyi sahipsiz bırakmadığını ifade etti.

Günlük 3 öğün yemeğin yanı sıra ara öğün ile vatandaşların besin kaybını gidermeye ve onların rahat etmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Okyar, "Karantina altında bulunan 511 vatandaşımıza her gün kesintisiz 4 öğün yemek veriyoruz. Gözetim altında tutulan vatandaşlarımız bu çalışmamızdan oldukça memnun. Dualarını üzerimizden eksik etmiyorlar. Allah devletimize ve Kızılay'ımıza zeval vermesin" dedi.

Misafirlerin yurtlara yerleştirilmeden önce bütün odalardaki her türlü ihtiyaçların hazırlandığını aktaran Okyar, şöyle devam etti:

"Bu süreçte ikinci günümüzdeyiz. 511 misafirimiz için 50 personelimiz bu hizmeti veriyor. Türk Kızılayı ailesi, her zaman olduğu gibi sahada aktif olarak çalışıyor. Koordinasyonumuzda hiçbir aksaklık söz konusu değil. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Tek arzumuz 14 günlük sürenin sonunda tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlamak."

AFYONKARAHİSAR Kızılay, karantinadaki 511 vatandaşın tüm ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: DHA

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AFYONKARAHİSAR Kızılay, karantinadaki 511 vatandaşın tüm ihtiyacını karşılıyor
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