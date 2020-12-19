Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
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Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

19.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:19
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke geneline hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncüsü uygulanırken, Afyonkarahisar'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke geneline hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncüsü uygulanırken, Afyonkarahisar'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Afyonkarahisar'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarına sessizlik hakim oldu. Kentte Bankalar Caddesi, 2. Dumlupınar Caddesi, Basın Caddesi ve Ordu Bulvarı'nda sadece izin belgesi olan kişiler hareket halinde olurken vatandaşlar kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmadı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar'da 7 uygulama noktasında araç ve yayaları durarak izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan kişilere tutanak tutuldu.


Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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