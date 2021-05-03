Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da kısıtlama saatinde otomobiliyle sanayi sitesine giren sürücünün drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.

AFYONKARAHİSAR'da kısıtlama saatinde otomobiliyle sanayi sitesine giren sürücünün drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 30 Nisan günü Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücü, otomobiliyle sanayi sitesinde drift yaptı. Yolun sağına doğru yanaşan sürücü, daha sonra hızla aracını döndürmeye başladı. Yaklaşık 500 metrelik yol üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Sanayi sitesinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, sürücünün park halindeki bir araca çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulduğu görüldü.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Görüntü Türkiye'den! Kızlar sokak ortasında kavga ettikleri, erkekler de o anları kayda aldı
Görüntü Türkiye'den! Kızlar sokak ortasında kavga ettikleri, erkekler de o anları kayda aldı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:31:58. #1.16#

title