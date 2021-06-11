Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan güven tazeledi
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Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan güven tazeledi

Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afyonkarahisar Kent Konseyi genel kurulu gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi genel kurulu gerçekleştirildi. Açık oylama ile yapılan seçimlerde mevcut Başkan Şemseddin Yasan Güven tazeleyerek, yeniden başkanlık görevine getirildi.

Yapılan genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Divan Başkanlığını Ali Zengin'in yaptığı genel kurulun açılış konuşmasını Başkan Şemseddin Yasan yaptı. Yasan, Kent Konseyi'nin çalışmalarından bahsederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz göreve geleli iki yıl olduk. Bu süreçte her zaman halkın içerisinde olmaya çalıştık. Halkımızla bütünleştik. Çünkü bizim görevimiz buydu. Kent Konseyi halkın sorunlarıyla, problemiyle, istekleri ve önerileriyle ilgilenmek zorundaydı. Halkın istek ve önerilerini gerekli mercilere götürüp, çözüme kavuşturmak zorundaydık. O nedenle biz Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve meclis olarak bu konuda elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.

Konuşmaların ardından açık oylama ile mevcut Başkan Şemseddin Yasan yeniden göreve getirildi. Genel Kurul dilek ve temennilerin bulunulması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan güven tazeledi - Haberler
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