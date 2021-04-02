"Afyonkarahisar Kendinyap Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Zafer Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Kendinyap Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar'da Zafer Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Kendinyap Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

İçerisinde çeşitli beceri geliştirme istasyonlarının bulunduğu atölyenin açılışında konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, gençlerin ülkelerin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Bu projeye çok büyük önem verdiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada büyük bir yarış var. Bu yarışta büyük hedefi olan milletler ayakta kalır. Cumhurbaşkanımızın da 3 büyük hedefi var. 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında biz milletimize güveniyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, kardeşliğimizi pekiştirerek inşallah dünyadaki 10 büyük ekonomiden biri olacağız. Gençlerimiz inşallah bayrağımızı daha da yukarı taşıyacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Dolayısıyla gençler için yapılan bütün faaliyetlerin yanındayız, destekleyeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da, "Afyonkarahisar merkez dahil 9 ilçede Kendinyap Atölyesi oluşturuldu. Bu açılışını yaptığımız yerde ise 11 sabit istasyon, bir mobil istasyon bulunmaktadır." dedi.

Atölyenin finansal kaynağını sağlayan Zafer Kalkınma Ajansı'nın Genel Sekreteri Veli Oğuz, bölgedeki tüm illere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Açılışa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, il protokolü ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay