Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü - Haberler
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Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründüAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da günlerdir beklenen kar yağışı başlarken, kent yağış sonrası adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da günlerdir beklenen kar yağışı başlarken, kent yağış sonrası adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Meteorolojinin Afyonkarahisar ve çevresi için yaptığı kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, kentte sabaha karşı başlayan yağış günün ilk ışıkları ile etkisini arttırdı. Yağışın devam ettiği kent beyaza bürünürken, yağışla birlikte cadde ve sokaklarda boş kaldı. İnsan kalabalığı ile bilinen Anıtpark'da yağış sonrası bomboş kalırken, parkta karla kaplanan ağaç ve çiçekler ise fotoğraf meraklıları için güzel bir manzara oluşturdu. Kar yağışına sevinen vatandaşlar ise özellikle kurak geçen bir dönemin ardından yağan karın bereketi de beraberinde getireceğine inandıklarını ifade ettiler.

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri

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