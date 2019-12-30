Afyonkarahisar kar yağışıyla beyaza büründü (2)
ÇAY'DA KAR YAĞIŞIAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, dün gece başlayan kar yağışının şiddeti bu sabah arttı.
30.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:14
ÇAY'DA KAR YAĞIŞI
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, dün gece başlayan kar yağışının şiddeti bu sabah arttı. Okula gitmeye çalışan öğrenciler, kar nedeniyle zorlanırken, kent merkezinde kar kalınlığı, 5 santimi buldu. Belediyeye ait araçlarla ilçenin caddelerinin açık tutulması için kar temizleme çalışması başlatıldı.
Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),
Kaynak: DHA