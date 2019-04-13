Afyonkarahisar Kanalizasyonda Metan Gazı Patlaması 1 Yaralı Olay Anı Kamerada

Kanalizasyonda metan gazı patlaması 1 yaralı (2)

OLAY ANI KAMERADA

Afyonkarahisar'da, kanalizasyonda metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, olay yerinden geçen 1 kişinin hafif yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin rögar kapağının yanından geçtiği sırada patlamanın meydana geldiği ve bu kişinin havalandığı yer aldı. Bir vatandaşın da cep telefonuyla tesadüfen kaydettiği görüntülerde ise patlama öncesi bir ışığın parladığı ardından da patlamanın meydana geldiği görüldü. Olay sırasında yağmurun etkili olması rögarın olduğu noktaya yıldırım düşmesi sonucu patlamanın yaşandığı ihtimalini akıllara getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

AFYONKARAHİSAR,(DHA)

=====================

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA