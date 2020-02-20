Afyonkarahisar kalesine teleferik yaptırılacak

20.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:17

Afyonkarahisar kalesine yapılacak teleferik tesisi ile Afyonkarahisar kalesine seyir terası, ahşap yürüme yolları, kafeterya ve teleferik alt istasyonu bölgesindeki günübirlik ve ticari tesislerin yapım ve 25 yıl süreyle işletilme işi ihale edilecek.