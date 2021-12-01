Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Kentte, dün etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışın ardından il merkezi, Şuhut, Emirdağ ve Dazkırı ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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