Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri Azerbaycan'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri Azerbaycan'da

18.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:48
Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri Azerbaycan'da

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tarafından büyükelçilere gönderilen gastronomi lezzet paketleri Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Murat Saraçyakupoğlu tarafından Bakü'de büyükelçi ve akademisyenlere takdim edildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tarafından büyükelçilere gönderilen gastronomi lezzet paketleri Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Murat Saraçyakupoğlu tarafından Bakü'de büyükelçi ve akademisyenlere takdim edildi.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından "Karabağ'ın Dünü Bugünü ve Geleceği" konulu konferansta şehrin yöresel lezzetleri verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla Gastronomi Birimi tarafından hazırlanan lezzet paketleri Birlik Başkanı Murat Saraçoğlu tarafından Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı ve Büyükelçi Günay Enfendiyeva, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mammayusupov ile katılımcılara takdim edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Zeybek, Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında adını tüm dünyada duyurmaya devam ettiğini, lezzet paketlerini ilk olarak valilere ve belediye başkanlarına takdim ettiklerini belirtti.

Lezzet paketleri TBMM'de Meclis İdare Amirliğine bırakarak, Milletvekillerine ikram edildiğini ifade eden Zeybek, şöyle devam etti:

"Son olarak da gastronomi birimimiz tarafından büyükelçilere lezzet paketlerimizden gönderdik. Bakü'de düzenlenen bir konferansta da lezzetlerimiz ön plana çıktı. Gastronomi alanında Vali Gökmen Çiçek ve kurumlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yöresel lezzetlerimizi tüm dünyaya tattırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Deniz Türüç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri Azerbaycan'da - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 12:53:41. #1.15#
title