Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri Azerbaycan'da

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tarafından büyükelçilere gönderilen gastronomi lezzet paketleri Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Murat Saraçyakupoğlu tarafından Bakü'de büyükelçi ve akademisyenlere takdim edildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tarafından büyükelçilere gönderilen gastronomi lezzet paketleri Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Murat Saraçyakupoğlu tarafından Bakü'de büyükelçi ve akademisyenlere takdim edildi.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından "Karabağ'ın Dünü Bugünü ve Geleceği" konulu konferansta şehrin yöresel lezzetleri verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla Gastronomi Birimi tarafından hazırlanan lezzet paketleri Birlik Başkanı Murat Saraçoğlu tarafından Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı ve Büyükelçi Günay Enfendiyeva, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mammayusupov ile katılımcılara takdim edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Zeybek, Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında adını tüm dünyada duyurmaya devam ettiğini, lezzet paketlerini ilk olarak valilere ve belediye başkanlarına takdim ettiklerini belirtti.

Lezzet paketleri TBMM'de Meclis İdare Amirliğine bırakarak, Milletvekillerine ikram edildiğini ifade eden Zeybek, şöyle devam etti:

"Son olarak da gastronomi birimimiz tarafından büyükelçilere lezzet paketlerimizden gönderdik. Bakü'de düzenlenen bir konferansta da lezzetlerimiz ön plana çıktı. Gastronomi alanında Vali Gökmen Çiçek ve kurumlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yöresel lezzetlerimizi tüm dünyaya tattırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay