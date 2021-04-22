Afyonkarahisar'ın ürettiği tüm ürünler e-ticarete açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'ın ürettiği tüm ürünler e-ticarete açılıyor

Afyonkarahisar'ın ürettiği tüm ürünler e-ticarete açılıyor
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Gelirleri üniversite öğrencilerine burs olacak, Afyonkarahisar'ın ürettiği her ürünün e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye pazarlanacağı internet sitesi kuruluyor.

Gelirleri üniversite öğrencilerine burs olacak, Afyonkarahisar'ın ürettiği her ürünün e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye pazarlanacağı internet sitesi kuruluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehre yeni bir vizyon katacak internet sitesi Afyonkarahisar'dan Türkiye'ye açılacak bir marka olacak.

Şehrin marka değerini artırmak, tanınırlığını, tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini daha bilinir hale getirebilmek, vizyon projelerle şehre değer katmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret eden Vali Gökmen Çiçek, ses getirecek anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Eğitim Vakfı, Kaymakamlıklar, Belediye başkanları, STK'lar ve iş insanlarının işbirliğiyle hayata geçirilecek internet sitesi ile e-ticaret üzerinden satış yapılacak.

Afyonkarahisar'ın markalaşmış ürünleri, yöresel lezzetleri, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin yer alacağı, aynı zamanda bireysel üretim yapan herkesin kolaylıkla dahil olacağı internet sitesi ile şehrin ürettiği tüm ürünler Türkiye'ye pazarlanacak.

Elde edilen kar üzerinden de üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak. Bu kapsamda kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, yapılacak çalışmaları, dikkat edilecek hususları ve sistemin şehre değer katması için atılması gereken adımları istişare etti.

Eğer sağlam adımlar atılabilirse bu sistemin Türkiye'ye örnek olabileceğini ve aynı zamanda vatandaşlara istihdam imkanı sağlanabileceğini belirten Vali Gökmen Çiçek, "Bir ve beraber olur, ortak akılla hareket edersek bu konuda önemli bir başarı sağlayacağımıza inanıyorum. Şehrin markalaşmış çok sayıda ürünü, üretimini yaptığı çok fazla ürünü var. İnşallah tamamlanma aşamasına gelen internet sitesi ile hep birlikte kazanacağız ve şehrimize, vatandaşlara yeni iş olanakları oluşturacağız. Çok kısa sürede Afyonkarahisar'dan Türkiye'ye açılacak yeni bir marka doğacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Hakan Kutlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'ın ürettiği tüm ürünler e-ticarete açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:40:57. #1.14#

title