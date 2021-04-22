Afyonkarahisar'ın ürettiği tüm ürünler e-ticarete açılıyor

Gelirleri üniversite öğrencilerine burs olacak, Afyonkarahisar'ın ürettiği her ürünün e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye pazarlanacağı internet sitesi kuruluyor.

Gelirleri üniversite öğrencilerine burs olacak, Afyonkarahisar'ın ürettiği her ürünün e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye pazarlanacağı internet sitesi kuruluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehre yeni bir vizyon katacak internet sitesi Afyonkarahisar'dan Türkiye'ye açılacak bir marka olacak.

Şehrin marka değerini artırmak, tanınırlığını, tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini daha bilinir hale getirebilmek, vizyon projelerle şehre değer katmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret eden Vali Gökmen Çiçek, ses getirecek anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Eğitim Vakfı, Kaymakamlıklar, Belediye başkanları, STK'lar ve iş insanlarının işbirliğiyle hayata geçirilecek internet sitesi ile e-ticaret üzerinden satış yapılacak.

Afyonkarahisar'ın markalaşmış ürünleri, yöresel lezzetleri, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin yer alacağı, aynı zamanda bireysel üretim yapan herkesin kolaylıkla dahil olacağı internet sitesi ile şehrin ürettiği tüm ürünler Türkiye'ye pazarlanacak.

Elde edilen kar üzerinden de üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak. Bu kapsamda kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, yapılacak çalışmaları, dikkat edilecek hususları ve sistemin şehre değer katması için atılması gereken adımları istişare etti.

Eğer sağlam adımlar atılabilirse bu sistemin Türkiye'ye örnek olabileceğini ve aynı zamanda vatandaşlara istihdam imkanı sağlanabileceğini belirten Vali Gökmen Çiçek, "Bir ve beraber olur, ortak akılla hareket edersek bu konuda önemli bir başarı sağlayacağımıza inanıyorum. Şehrin markalaşmış çok sayıda ürünü, üretimini yaptığı çok fazla ürünü var. İnşallah tamamlanma aşamasına gelen internet sitesi ile hep birlikte kazanacağız ve şehrimize, vatandaşlara yeni iş olanakları oluşturacağız. Çok kısa sürede Afyonkarahisar'dan Türkiye'ye açılacak yeni bir marka doğacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay