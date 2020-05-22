Afyonkarahisar'ın tescilli tatlısına yoğun ilgi
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Afyonkarahisar'ın tescilli tatlısına yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın tescilli tatlısına yoğun ilgi Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti kaymaklı ekmek kadayıfı Türkiye'nin her yerinden ilgi görüyor.

22.05.2020 21:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:38

Afyonkarahisar'ın tescilli tatlısına yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti kaymaklı ekmek kadayıfı Türkiye'nin her yerinden ilgi görüyor. Bayram öncesi ekmek kadayıfına talep artarken ramazanda da en çok tüketilen tatlılardan biri yine manda kaymaklı ekmek kadayıfı oldu.

2019 yılında gastronomi kenti ilan edilen Afyonkarahisar'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de manda kaymaklı ekmek kadayıfı. Coğrafi işaret ile tescillenen ekmek kadayıfı ramazan boyunca en çok tercih edilen tatlılardan biri oldu. Manda kaymağı ile buluştuğunda eşsiz bir lezzete kavuşan tatlı, yalnızca Afyonkarahisar'dan değil Türkiye'nin her yerinden ilgi görüyor. Afyonkarahisar ile özdeşleşen lezzet, Türkiye'nin çeşitli illerine kargo ile de ulaştırılabiliyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı, birçok ili birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da yolcuların da mutlaka uğrayıp satın aldıkları bir lezzet haline geldi. Tatlıcılar uzun yola götürülecek olan ürünlerin bozulmamasın için de önlemlerini alıyorlar. Başka illere götürülecek olan tatlı paketlerine buz kütleleri koyarak ürünün bozulmasını engelliyorlar.

Bayramlık siparişler alınıyor

Manda kaymaklı ekmek kadayıfı ramazan ayı boyunca olduğu kadar her bayramda da en çok tercih edilen tatlılardan birisi. Ancak bu yıl 'Covid-19' tedbirleri kapsamında bayramda tüm yurtta genel sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması talebi bir nebze azaltmış durumda. Buna rağmen gerek Afyonkarahisar genelinden gerekse çevre illerden bayramlık siparişler alınmaya devam ediyor.

Yoğunluk yaşadık

Afyonkarahisar'da 60 yıldır ekmek kadayıfı satışı yapan iş yerinin üçüncü kuşak işletmecisi Burak Can Köse, Ramazan ayında yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, "60 senedir Afyonkarahisar'da ekmek kadayıfı yapan dedemle beraber bu işi devam ettiriyoruz. Afyonkarahisar'ın meşhur olan ekmek kadayıfının kaymakla beraber müşterilerimize servis ediyoruz veya paket yapıyoruz. Ramazan ayının girmesiyle yoğunluk yaşadık. Hem yerel halkımızın hem de çevre illerden vatandaşlarımız teveccüh ediyorlar ekmek kadayıf için" şeklinde konuştu.

Bayram öncesi aldıkları siparişleri hazırladıklarının altını çizen Köse, "Yerli halkımızın bayram içinde siparişleri oluyor. Ekmek kadayıfı Afyon'un eskiden beri tercih edilen meşhur bir tatlısı. Coğrafi işaret almasıyla beraber de çevre illerden de tanınırlığımız hem arttı hem de siparişlerimiz arttı. Çevre illere kargo yapıyoruz. Şehirden geçen vatandaşlarda uğrayıp bu tadı tadabiliyorlar" dedi.

Afyonkarahisar'ın tescilli tatlısına yoğun ilgi

Kaynak: İHA

Manşet

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