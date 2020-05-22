Afyonkarahisar'ın tescilli tatlısına yoğun ilgi
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Afyonkarahisar'ın tescilli tatlısına yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti kaymaklı ekmek kadayıfı Türkiye'nin her yerinden ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın tescilli tatlısına yoğun ilgi
22.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:46

Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti kaymaklı ekmek kadayıfı Türkiye'nin her yerinden ilgi görüyor. Bayram öncesi ekmek kadayıfına talep artarken Ramazan'da da en çok tüketilen tatlılardan biri yine manda kaymaklı ekmek kadayıfı oldu.

2019 yılında gastronomi kenti ilan edilen Afyonkarahisar'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de manda kaymaklı ekmek kadayıfı oldu. Coğrafi işaret ile tescillenen ekmek kadayıfı Ramazan boyunca en çok tercih edilen tatlılardan biri oldu. Manda kaymağı ile buluştuğunda eşsiz bir lezzete kavuşan tatlı, yalnızca Afyonkarahisar'da değil Türkiye'nin her yerinden ilgi görüyor. Afyonkarahisar ile özdeşleşen lezzet, Türkiye'nin çeşitli illerine kargo ile de ulaştırılabiliyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı, birçok ili birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da yolcuların da mutlaka uğrayıp satın aldıkları bir lezzet haline geldi. Tatlıcılar uzun yola götürülecek olan ürünlerin bozulmaması için de önlemlerini alıyor. Başka illere götürülecek olan tatlı paketlerine buz kütleleri koyarak ürünün bozulmasını engelliyorlar.

Bayramlık siparişler alınıyor

Manda kaymaklı ekmek kadayıfı Ramazan boyunca olduğu gibi bayramda da en çok tercih edilen tatlılardan biri. Ancak bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında bayramda tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması talebi bir nebze azaltmış durumda. Buna rağmen gerek Afyonkarahisar genelinde gerekse çevre illerden bayramlık siparişler alınmaya devam ediyor.

"Yoğunluk yaşadık"

Afyonkarahisar'da 60 yıldır ekmek kadayıfı satışı yapan iş yerinin üçüncü kuşak işletmecisi Burak Can Köse, Ramazan ayında yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, "60 senedir Afyonkarahisar'da ekmek kadayıfı yapan dedemle beraber bu işi devam ettiriyoruz. Afyonkarahisar'ın meşhur olan ekmek kadayıfının kaymakla beraber müşterilerimize servis ediyoruz veya paket yapıyoruz. Ramazan ayının girmesiyle yoğunluk yaşadık. Hem yerel halkımızın hem de çevre illerden vatandaşlarımız teveccüh ediyorlar ekmek kadayıf için" şeklinde konuştu.

Bayram öncesi aldıkları siparişleri hazırladıklarının altını çizen Köse, "Yerli halkımızın bayram içinde siparişleri oluyor. Ekmek kadayıfı Afyon'un eskiden beri tercih edilen meşhur bir tatlısı. Coğrafi işaret almasıyla beraber de çevre illerden de tanınırlığımız hem arttı hem de siparişlerimiz arttı. Çevre illere kargo yapıyoruz. Şehirden geçen vatandaşlarda uğrayıp bu tadı tadabiliyorlar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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