Afyonkarahisar'ın Taşoluk beldesindeki karantina uygulaması sona erdi
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
21.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:09
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulun 1 Temmuz'da Taşoluk beldesinde aldığı karantina kararının süresi bugün sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, paylaşımda, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA