Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar... - Haberler
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