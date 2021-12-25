Afyonkarahisar'ın simgelerinden flamingo heykellerinin buzla kaplı hale görsel şölen oluşturdu

Termometrelerin dahi donduğu Afyonkarahisar'da kentin simgesi haline gelene flamingo heykellerinin buz tutmuş hali görsel şölen oluşturdu.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde hava sıcaklıkları hafta boyunca sıfırın altında seyretti. Termometrelerin yer yer eksi 15 dereceyi gösterdiği kentte parklar, bahçeler ve yapay göller dondu. Beyaza bürünen Afyonkarahisar'da kar ve don adeta görsel şölen oluşturdu. Afyonkarahisar'ın simgelerinden olan kentin giriş noktasında bulunan flamingo heykellerinin donmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Flamingo heykellerinin bozla kaplanmış hali tüm herkesin dikkatini çekerken, vatandaşlar fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştılar. - AFYONKARAHİSAR