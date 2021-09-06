Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları görenleri kendine hayran bırakıyor
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Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları görenleri kendine hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Kültür Sanat

Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları görenleri kendine hayran bırakıyor Asırlardır dimdik ayakta duran tarihi konaklar restore edilerek turizme kazandırıldı Her gün yüzlerce turist tarihi konakları gezmeye geliyor Tarihi evlere hayran kalan gençler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor...

Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları görenleri kendine hayran bırakıyor

Asırlardır dimdik ayakta duran tarihi konaklar restore edilerek turizme kazandırıldı

Her gün yüzlerce turist tarihi konakları gezmeye geliyor

Tarihi evlere hayran kalan gençler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor

AFYONKARAHİSAR - Karahisar Kalesi'nin çevresinde bulunan Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekerken her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist bu sokakları gezerek fotoğraf çektiriyor.

Afyonkarahisar'da bulunan ve asırlardır dimdik ayakta duran ahşap tarihi konaklar görenleri kendine hayran bırakıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilerek turizme kazandırılan tarihi konaklar halen daha geçmişin izlerini taşıyor.

Osmanlı döneminin ahşap oyma sanatı ile saman kum ve topraktan oluşan özel bir harç ile sıvanarak bugün rengarenk bir görünüme bürünen tarihi evlerde bir yandan bölge halkı yaşamını sürdürürken diğer yandan da bölgeye ziyarete gelen turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'da 2017 yılından bu yana 130 tarihi konak restore edilirken, çalışmalar halen daha devam ediyor.

Tarihi konakları görünce hayran kaldıklarını belirten iki arkadaş, kalenin eteklerinde rengarenk evleri görünce hemen telefonlarına sarılıp fotoğraf çektiklerini söylediler.

Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları görenleri kendine hayran bırakıyor
Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları görenleri kendine hayran bırakıyor
Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları görenleri kendine hayran bırakıyor
Afyonkarahisar'ın rengarenk tarihi konakları görenleri kendine hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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