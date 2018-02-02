Afyonkarahisar'ın Ocak Ayı İhracatı Arttı

Afyonkarahisar'ın 2018 yılının ilk ayındaki ihracat, geçen yılın ilk ayına göre yüzde 6.20 arttı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'dan en çok Irak'a ihracat yapıldığını belirtti

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Serteser, "İlimizin Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,20 yükselerek 25 milyon 103 bin dolar olmuştur. 2017 Ocak ayında ihracatımız 23 milyon 237 bin dolardı. 2018 yılı Ocak ayında ilimizden 62 ülkeye ihracat yapılmıştır. Afyonkarahisar'ın ihracatta ilk 30 il içinde yer almaktadır. İlimiz, en çok ihracat yapan iller sıralamasında geçen seneye göre bir basamak yükselerek 29'uncu sırada yer almıştır" şeklinde konuştu.

"Irak, Çin ve Amerika birleşik devletlerine ihracat yapılıyor"

"Ocak ayında ülkeler sırlamasında birinci olan Irak'a yapılan ihracatta yüzde 6,4 oranında artış gerçekleşmiştir" diyen Serteser, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu artışla ile Irak'a 7 milyon 157 bin dolar ihracat yapılmıştır. İkinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatımız yüzde 29,6 artarak 3 milyon 304 bin dolar olmuştur. Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 10,9 oranında gerileyen ihracatımız 3 milyon 191 bin dolar gerçekleşerek en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke olmuştur. Ocak ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında artış gözlemlenmiştir. Yüzde 1,9 oranında artan mermer ihracatı 13 milyon 996 bin dolar olmuştur. 7 milyon 612 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise yüzde 3 artış gerçekleşerek Ocak ayında sektörel sıralamada 2'nci sırada yer almıştır. 3'üncü sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörünün bu ayki ihracatında yüzde 50,8 artarak 1 milyon 180 bin dolar olmuştur. Demir ve demir dışı metaller sektöründe mutfak gereçleri, mermer makineleri ve diğer metaller yer almaktadır." - AFYONKARAHİSAR