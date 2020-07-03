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Afyonkarahisar'ın mermer ihracatı yüzde 56 arttı

Afyonkarahisar'ın ihracatı geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 36 artış gösterirken, korona virüs (Covid-19) sürecinin ilk evrelerinde neredeyse durma noktasına gelen mermer ihracatı, Haziran ayında büyük bir ivme kazanarak ciddi anlamda artış gösterdi.

Afyonkarahisar'ın mermer ihracatı yüzde 56 arttı
03.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:34

Afyonkarahisar'ın ihracatı geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 36 artış gösterirken, korona virüs (Covid-19) sürecinin ilk evrelerinde neredeyse durma noktasına gelen mermer ihracatı, Haziran ayında büyük bir ivme kazanarak ciddi anlamda artış gösterdi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bulunan ocaklardan çıkartılan ve işlenen doğaltaş ve mermer dünyanın dört bir yerine ihraç edilirken, son 3 aydır korona virüs nedeniyle ihracatta ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında ise mermer fabrikalarında çarkların yeniden dönmeye başlamasıyla ihracatta ciddi bir artış gözlendi. Bu kapsamda Afyonkarahisar'da mermer ihracatı geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre yüzde 56,9 artış gösterdi.

"17 milyon 440 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı"

Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımı hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, "Bu yılın Haziran ayında ilimizden ihracatın çoğunluğunu mermer ve doğaltaş ürünleri olan madencilik sektörü gerçekleştirmiştir. Madencilik ürünlerinin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,9 artarak 17 milyon 440 bin dolar olmuştur" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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