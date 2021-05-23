Afyonkarahisar'ın lezzet ve değerleri 'e-ticaret' ile dünyaya açılıyor
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Afyonkarahisar'ın lezzet ve değerleri 'e-ticaret' ile dünyaya açılıyor

Afyonkarahisar'ın lezzet ve değerleri 'e-ticaret' ile dünyaya açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, pandemiye rağmen ülke genelinde ve Afyonkarahisar'da e-ticaretin yükseliş de olduğu bir dönem içerisinde olduğunu kaydederek, "Biz Afyonkarahisar ürünlerinin Türkiye'de herkes tarafından bilinen, aranan, sadece bu şehre ait olmayıp tüm Türkiye'nin...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, pandemiye rağmen ülke genelinde ve Afyonkarahisar'da e-ticaretin yükseliş de olduğu bir dönem içerisinde olduğunu kaydederek, "Biz Afyonkarahisar ürünlerinin Türkiye'de herkes tarafından bilinen, aranan, sadece bu şehre ait olmayıp tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı marka bir e-ticaret sistemi kurmak istiyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'dan, Türkiye'de ilk ve örnek olacak bir proje daha hayata geçiyor. Elde edilecek gelirle üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak, ilimizde üretilen her ürünün ve Türkiye'de üretilen her markanın ürünlerinin e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye pazarlanacağı albikere.com adlı internet sitesi Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Afyonkarahisar Valiliği, ilgili kurum ev sivil toplum kuruluşları ile iş insanlarının iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle hazırlanan internet sitesi ile ulusal ve yerel her marka ürün e-ticaret üzerinden satışa sunulacak. Toplantıda konuşan ve Afyonkarahisar'ın var olan potansiyeli ile iddialı bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar gerçekten çok farklı bir havası olan, birçok marka ürünü olan iddialı bir şehir. Türkiye'de birçok ilin nevi şahsına münhasır ürünleri var. Kimisinde birkaç ürün var. Kimisinde iki ürün var. Biz rekabet etmek çabasında değiliz ancak Afyonkarahisar'da bizler rekabet edeceğimiz ürünleri saymakla bitiremiyoruz. Termal, mermer, yumurta, kaymak, sucuk, haşhaş, kiraz gibi hemen hemen her üründe Türkiye birinciliğimiz var. Cenab-ı Allah'ın böylesine lütuflarla süslediği kaç şehir vardır bilmiyorum. Altında termal, mermer, üstünde her türlü tarımın yapıldığı bir il. Yolların kavşak noktasında bambaşka bir şehirdeyiz" dedi.

"Marka olacak bir e-ticaret sistemi kurmak istiyoruz"

Son dönemde farklı bir çalışma sistemi içerisinde hareket edildiğine dikkat çeken Vali Çiçek: "Pandemiye rağmen ülke genelinde ve Afyonkarahisar'da e ticaretin bu alanda bir yükselişin olduğu dönemdeyiz. Biz Afyonkarahisar ürünlerinin Türkiye'de herkes tarafından bilinen, aranan, sadece bu şehre ait olmayıp tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı marka bir e-ticaret sistemi kurmak istiyoruz. Bu projeye başlarken çift taraflı kazanç elde etmek istedik. Hem iş insanları hem üretenler hem de Ticaret ve Sanayi Odamızın aldığı komisyon ile öğrencilerimize burs imkanı sağlayacağız. albikere.com adlı internet sitemiz ile tüm şehir e-ticarete giriyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın lezzet ve değerleri 'e-ticaret' ile dünyaya açılıyor
Afyonkarahisar'ın lezzet ve değerleri 'e-ticaret' ile dünyaya açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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