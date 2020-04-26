Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde giriş çıkış kısıtlaması 15 gün uzatıldı Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gündür sürdürülen giriş ve çıkışlara kısıtlama uygulaması, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 15 gün daha uzatıldı.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gündür sürdürülen giriş ve çıkışlara kısıtlama uygulaması, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 15 gün daha uzatıldı.

Kızılören İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu, ilçede 11 Nisan'da alınan giriş ve çıkışlara kısıtlama uygulamasının 15 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Öte yandan, ilçede elektrik ve su sayaçlarının okunmasının da ikinci emre kadar durdurulduğu belirtildi.

İlçeye giriş çıkışlar sürekli kontrol altında tutulurken, ilçenin bağlantı yolları da toprakla doldurularak kapatıldı.

Kızılören'de 11 Nisan'da koronavirüs vakası görülmesinin ardından Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara 15 gün boyunca kısıtlama getirilmişti.

Kaynak: AA