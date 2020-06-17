Afyonkarahisar'ın Karaağaç köyünde, giriş ve çıkışlara kısıtlama AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde giriş ve çıkışlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde giriş ve çıkışlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı.

İscehisar Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Karaağaç köyünde Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine ek tedbirler alınması kararlaştırıldı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Köye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş ve altı gençlerin de sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. İscehisar ve diğer köylere gitmek isteyen araçların Karaağaç köyünde durmaları ve yolcu almaları yasaklanmıştır" denildi.

Alınan kararlara uyulmaması durumunda idari para cezası ile adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş ile çıkışlarında yaya ve araç geçişleri için kontrol noktaları oluşturdu.

Kaynak: DHA