Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli - Haberler

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Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Medya, Çay, kar, Güncel, Haberler

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