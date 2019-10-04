Afyonkarahisar'ın ihracatı yüzde 5 arttı

04.10.2019 17:18

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kent ihracatının Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 29 milyon 138 bin dolara çıktığını kaydetti.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ilin Eylül ayı ihracatı hakkında açıklama yaptı. Serteser, "İhracatımızda Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yükselme gözlemlendi. Geçen yıl Eylül ayında 27 milyon 736 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl aynı ayda yüzde 5 artarak 29 milyon 138 bin dolara çıktı. Yılın ilk 9 ayındaki ihracatta da yüzde 1,12'lik artış gözlemlendi. Geçen yılın ilk 9 ayında 252 milyon 406 bin dolar olan ihracatımız, bu yılın ilk 9 ayında 255 milyon 226 bin dolar oldu" dedi.



Geçen yıl Eylül ayında 79 ülke ve 3 serbest bölgeye ihracat yapıldığını hatırlatan Serteser, "2019'un Eylül ayında ilimizden 81 ülke ve 3 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatta ilk sırayı Çin Halk Cumhuriyeti aldı. Çin'e ihracatımız yüzde 34 artarak 5 milyon 409 bin dolara çıktı. İkinci sırada olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız yüzde 7,6 azalmasına rağmen 4 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızda üçüncü sırada ise Kuveyt bulunuyor. Kuveyt'e ilimizden 1 milyon 701 bin dolarlık dış satım gerçekleşti" ifadelerini kullandı.



Çoğunluğu mermer olan madencilik sektörünün ihracatta yine lokomotif olduğunu belirten Serteser, "Madencilik sektöründeki ihracatımız geçen yıla göre yüzde 9 artarak 18 milyon 16 bin dolar oldu. İkinci sırada yer alan ve çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe geçen yıla göre yüzde 51,5 azalma yaşanmasına rağmen 3 milyon 248 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İlimizden en çok ihracata imza atan üçüncü sektör ise çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu. Bu sektörde 1 milyon 641 bin dolarlık ihracat yapıldı" diye konuştu.



Afyonkarahisar, Eylül ayındaki ihracatı ile geçen yılın aynı ayına göre 2 sıra gerileyerek 30'uncu oldu. İstanbul 6 milyar 20 milyon dolarlık ihracat ile birinci, Kocaeli 1 milyar 287 milyon dolarlık ihracat ile ikinci, Bursa 1 milyar 207 milyon dolarlık ihracat ile üçüncü sırada yer aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA