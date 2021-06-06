AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri
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AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar. Buradaki seçim de bir denemeydi. İşte erken seçim olursa da yine bu şekilde kaybedecekler." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti adayı Erol Karabacak'ı tebrik etti.

Karabacak'ın artık Güney beldesindeki herkesin başkanı olduğunu dile getiren Eroğlu, "Burada demokratik ve şölen havasında seçim yapıldı. Dışardan gelen birkaç kişi provokasyon yapmaya çalıştı ama güvenlik güçlerimiz onu engelledi. Şu anda herkes kucaklaşıyor. Bütün belde halkı burada ve muhtarlık seçimleri de yapıldı. Çok güzel bir bayram havası var. Biz de bundan sonra Erol Karabacak'ın 30 projesini tamamlayarak burayı çiçek gibi yapacağız." diye konuştu.

Eroğlu, Güney'deki seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı için de moral olduğunu vurguladı.

"Bütün muhalefet partilerinin gözü buradaydı". diyen Eroğlu, "Çok sayıda muhalefet partisi burada aday gösterdi. Ama oylarına baktığımızda komik oylar. Ama biz onları da kucaklayacağız. Artık başkanımız, bütün Güney halkının başkanıdır. Herkesin belediye başkanıdır." dedi.

Eroğlu, bu seçimin Türkiye'ye bir mesaj oluşturduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Muhalefet partilerinin aldığı oylar belli. Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar. Buradaki seçim de bir denemeydi. İşte erken seçim olursa da yine bu şekilde kaybedecekler. Erken seçim falan yok. 2023'te gümbür gümbür seçim yapılacak. Halep oradaysa arşın burada."

Başkanlık seçiminin kazanan Erol Karabacak da seçimin, Güney beldesi halkı için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kazananın Güney olduğunu ve tüm belde halkını kucaklayacaklarını kaydeden Karabacak, gece gündüz demeden yola devam edeceklerini dile getirdi.

"Bize düşen de neyse her zaman yanlarındayız"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, "Seçimde en çok sevindiğimiz taraf, afaki olayların olmaması. Ufak tefek olaylar olmuş oy kullanılırken ama en büyük sevincimiz, olayların büyümemesi. Kırgınlıkların çok fazla olmaması. İnşallah Güney halkına hayırlı olur. Güney halkı, Erol beyi tercih etmiş, yükü ağır, rabbim yardımcısı olsun. Bize düşen de neyse her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de uzun bir çalışma sonucunda güzel bir sonuçla Erol Karabacak'ı belediye başkanı seçtiklerini belirtti.

Özellikle Güney halkına teşekkür eden Yurdunuseven, "Bizleri, Afyonkarahisar'ı ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü ak ettiler. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, şimdiden sonra da gönül belediyeciliğini ve hizmet belediyeciliği anlamında birlik beraberlik içerisinde el ele çalışacaklarını vurguladı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Veysel Eroğlu'nun telefonuna yaptığı aramada Erol Karabacak ile konuşarak, kendisini seçim başarısından dolayı tebrik etti.

AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri
AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri
AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri
AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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