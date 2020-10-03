Afyonkarahisar'ın eylül ayı ihracatı 26 milyon 632 bin dolar oldu
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Afyonkarahisar'ın eylül ayı ihracatı 26 milyon 632 bin dolar oldu

03.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:37
Afyonkarahisar'ın eylül ayı ihracatı 26 milyon 632 bin dolar oldu

Afyonkarahisar'ın 2020 yılı eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 azalarak 26 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın 2020 yılı eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 azalarak 26 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın 2020 yılı Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Başkan Serteser, "Geçen yıl eylül ayında 29 milyon 612 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl eylül ayında 26 milyon 632 bin dolar oldu. 2020'nin ilk 9 ayındaki ihracatımız yüzde 9,41 azaldı ve 234 milyon 456 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk 9 ayında ise ilimizden 258 milyon 809 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Bu yıl Eylül ayında 84 ülke ve 1 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi. İlimizden yapılan ihracatta ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri aldı. ABD'ye gerçekleştirilen ihracat, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 11,38 artarak 4 milyon 642 bin dolar oldu. İkinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen dışsatım, yüzde 37,76'lık gerilemeye rağmen 3 milyon 627 bin dolar oldu. İlimizden Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 54,70 artarak 2 milyon 561 bin dolara çıktı. İhracatımızda her zaman olduğu gibi ilk sırayı, çoğunluğu mermer ve doğaltaş olan madencilik sektörü aldı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın eylül ayı ihracatı 26 milyon 632 bin dolar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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