Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
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Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü gerçekleştirilen törenle kutlanırken, törende 19. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali için 7 yabancı ülkeden gelen halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü gerçekleştirilen törenle kutlanırken, törende 19. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali için 7 yabancı ülkeden gelen halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.

Kutlama töreni halk oyunları ekiplerinin kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Anıtpark önünde kurulan tören alanında kutlama programı devam etti. Kutlama töreni için polis tarafından güvenlik önlemleri alınırken, ekiplere törene katılanların üst aramasını yaparak tören alanına girmelerine izin verdi. Tören protokol konuşmalarının ardından halk oyunları gösterileri ile devam etti. Kutlamalarda ilk olarak sahneye çıkan ekip Söke Belediyesi halk oyunları ekibi oldu. Ekibin Yunan işgalini ve kurtuluşu anlatan gösterisi katılımcılarından tam not aldı. Oyunun sonunda ekibin Türk bayrağı açması ise herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinlikte daha sonra Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi. Halk oyunlarının gösterileri katılımcıların tarafından ilgiyle izlendi. Törene Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, kuvvet komutanlıkları temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

(Hayati Kanat - Mevlüt Tınas/İHA)

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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