AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

AFYONKARAHİSAR'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü Anıt Park'ta ve Zafer Meydanı'nda yapılan tören ile kutlandı.

AFYONKARAHİSAR'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü Anıt Park'ta ve Zafer Meydanı'nda yapılan tören ile kutlandı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları Taş Medrese'den halk yürüyüşüyle başladı ve Anıt Park'ta gerçekleşen törenle devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in konuşması ile devam etti.

Cumhuriyetin, tam bağımsızlık ve egemenliğin temellerinin Afyonkarahisar'da atıldığını söyleyen Başkan Zeybek, Türk ulusu bağımsızlık mücadelesinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmış ve göstermiştir. Şairin 'Türk milletinin yeniden doğduğu yer' diyerek tarif ettiği Afyonkarahisar; büyük zaferle birlikte işgal altındaki tüm topraklarımızın kurtuluşunun ilk işareti olmuştur. Afyonkarahisarlılar Kocatepe ile ve onun sembolize ettiği her şeyle gurur duymakta ve bu haklı gururu her zaman taşımaktadır. 27 Ağustos 1922 sabahı bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. 30 Ağustos, hain emeller peşinde olan sömürgecilerin; milletimizi esir etme, Türkiye'yi parçalayıp hayali devletler kurma planlarının Kocatepe'den, Afyonkarahisar'dan ve Dumlupınar'dan geri dönmesidir. Büyük Taarruz ile işgalci birlikleri vatan topraklarımızdan söküp atan milli birlik ruhu, mücadele, hırs ve azim hala aynıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla şahadet şerbetini içmek için Afyon cephesine koşan, sancak yere düşmesin diye canlarını hiçe sayan bu kahramanların torunları olarak bizler; birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalıyız. Türk milletinin bağrından çıkan Peygamber Ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına bu mutlu günde Afyonkarahisarlılar adına şükranlarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum dedi.

'TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER, ONU TOP SİNDİREMEZ'

Kocatepe'de yanan zafer meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirten Başkan Zeybek, Bizlerin, aziz milletimizin birlik ve bütünlüğüne; zafere olan inancından, korkusuzca dik duruşundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi 'Girmeden bir millete tefrika düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Onun için bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Fitnecilere fırsat vermeyelim. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim etsin. Afyonkarahisar'ımızın ve Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlu olsun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun diye konuştu.

Devam eden programda Kamil Miras Anadolu Lisesi öğrencisi Nureddin Bayramoğlu 'Bir bayrak rüzgar bekliyor' isimli şiiri okudu. Bayramoğlu'nun ardından Söke, Moldova, Kosova ve Bursa halk oyunları toplulukları hünerlerini sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Mehteran Birliği sunumu ile program tören programı tamamlandı.

Kutlamalar kapsamında 19'uncu Uluslararası Halk Oyunları Festivali de yapıldı. Zafer Meydanı'nda kurulan sahnede gerçekleşen festivalde Bulgaristan, Moldova, Kırgızistan, Bosna Hersek, Kosova, Söke Belediyesi, Giresun Belediyesi, Bursa Namık Kemal Halk Dansları Topluluğu ve Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu kendi yörelerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı