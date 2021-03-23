Afyonkarahisar'ın çullama köftesi coğrafi işaretle tescillendi
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Afyonkarahisar'ın çullama köftesi coğrafi işaretle tescillendi

23.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:50
Afyonkarahisar'ın çullama köftesi coğrafi işaretle tescillendi

Afyonkarahisar'ın çullama köftesine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Afyonkarahisar'ın çullama köftesine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruları sonucu "İlibada dolması"nın ardından "çullama köfte"nin de tescil belgesini aldığını ifade etti.

Tescil belgesi verilen 19. ürünlerinin çullama köfte olduğunu belirten Zeybek, bunun gastronomi şehri Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diledi.

Zeybek, tescil sırasında bekleyen 14 ürünlerinin daha bulunduğuna işaret etti.

Kenti Türkiye ve dünyaya gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini kaydeden Zeybek, "Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36'ncı, ülkemizin 3'üncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden çullama köftenin tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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