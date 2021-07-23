Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi
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Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı nedeniyle hareketlenen, tatilcilerin önemli mola güzergahlarından Afyonkarahisar'da, özellikle lokum ve kaymak satan esnafın yüzü güldü.

Kurban Bayramı nedeniyle hareketlenen, tatilcilerin önemli mola güzergahlarından Afyonkarahisar'da, özellikle lokum ve kaymak satan esnafın yüzü güldü.

Tatile gelen ve güzergah üzerinde seyahat edenler, Uzun Çarşı'daki Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumu başta olmak üzere yöresel lezzetleri sucuk, kaymak ve tatlı alışverişinde bulunuyor. Çarşıda yaşanan ekonomik hareketlilik de esnafının yüzünü güldürüyor.

Lokumcu esnafı Ahmet Önder, AA muhabirine, 9 günlük tatili fırsat bilenlerle ile Ege ve Akdeniz'de tatilden dönenlerin alışveriş için uğradığını söyledi.

Uzun Çarşı'da yöresel lezzet; lokum, sucuk, kaymak ve tatlı satışlarının yoğun olduğunu aktaran Önder, yaşanan ekonomik hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Lokumcu Ömer Altınay da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla çarşının canlandığını söyledi.

Tatil için Kocaeli'den Afyonkarahisar'a gelen Fatma Çoker ise memleketine dönüş öncesi kentteki esnaftan lokum ve sucuk aldığını kaydetti.

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi
Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi
Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi
Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lokumuna tatilci ilgisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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