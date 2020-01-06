Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli (3)
AFYONKARAHİSAR'DA KAR KALINDIĞI 40 SANTİMİ BULDUAfyonkarahisar'da dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı belirtildi.
AFYONKARAHİSAR'DA KAR KALINDIĞI 40 SANTİMİ BULDU
Afyonkarahisar'da dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kent merkezi ve bağlı köylerde kar nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik Afyonkarahisar Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,