Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli (2)
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli (2)

ÇAY'DA OKULLAR YARIM GÜN TATİL OLDUAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve köylerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

06.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:43
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli (2)

'DA OKULLAR YARIM GÜN TATİL OLDU

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve köylerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası kaymakamlık kararıyla okullar, bugün öğleden sonra yarım gün tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşların da bugün öğleden sonra idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),


Kaynak: DHA
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