Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Dazkırı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışın sabah kadar devam etmesinin beklendiği kentte Dinar ve Dazkırı Kaymakamlıkları'ndan yapılan açıklamada ilçelerdeki taşımaları eğitime bugün ara verildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel