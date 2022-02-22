Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi - Haberler
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Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi

Afyonkarahisar kent merkezinde 14 mahalle ve 2 bölgeye içme suyu verilemiyor.

Afyonkarahisar kent merkezinde 14 mahalle ve 2 bölgeye içme suyu verilemiyor. Öğle saatlerine kadar kesintinin devam edeceği belirtilirken, yaşanan duruma vatandaşlar özellikle sosyal medyadan tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada ani su kesintisinin içme suyu borusundan kaynaklandığı belirtilerek, "Şehrimiz İmaret Camii yanında bulunan 500'lük Asbest (AÇB) ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle bugün 10: 00 -14: 00 saatleri arasında Cumhuriyet, Marulcu, Dumlupınar, Dervişpaşa, Karaman, Mecidiye, Yarenler, Yunus Emre, Hamidiye, Kayadibi, Kasımpaşa, Hattatkarahisar, Dairecep, Karşıyaka mahalleleri ile İzmir Yolu ve Organize Sanayi Bölgesine su verilemeyecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cumhuriyet, Karahisar, Asbest, su, Yerel, Haberler

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