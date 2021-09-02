Afyonkarahisar'ın 10 mahallesinde su kesintisi
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Afyonkarahisar'ın 10 mahallesinde su kesintisi

Afyonkarahisar'ın 10 mahallesinde su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da alt geçit yapımı dolayısı ile 10 mahallede birden su kesintisine gidildi.

Afyonkarahisar'da alt geçit yapımı dolayısı ile 10 mahallede birden su kesintisine gidildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimiz Adnan Menderes Bulvarı Karayolları Alt Geçidi Yapım işi kapsamında deplase edilen içme suyu çelik hattın mevcut şebeke hatlarına bağlantılarının yapılması sebebiyle Zafer, Örnekevler, Güvenevler, Fatih, Eşrefpaşa, Beyazıt, Kocatepe, Nazmi Saatçi, Gazi ve Ali İhsan Paşa Mahallelerinde bugün 08: 00 - 20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Halkımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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