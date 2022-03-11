Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarından dolayı 3 ilçedeki okulların genelinde, 7 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarından dolayı 3 ilçedeki okulların genelinde, 7 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kentte kar yağışı devam ederken, bir çok ilçede kaymakamlıklar resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okulların tatil edildiği o ilçeler:

Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde taşımalı eğitim, Dinar ilçesinde taşımalı eğitim ve Çölovası bölgesindeki okulların tamamı ile İscehisar ilçesinde taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime ara verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Medya, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title