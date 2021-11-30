Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü "karla mücadele ekibi" oluşturdu - Haberler
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Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü "karla mücadele ekibi" oluşturdu

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü

Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü, kentte 90 personel ile 80 araçla karla mücadele ekibi oluşturdu.

Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü, kentte 90 personel ile 80 araçla karla mücadele ekibi oluşturdu.

İl Özel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'daki kış tedbirleri kapsamında hazırlıklarının tamamladığı belirtildi.

Kent genelinde 'karla mücadele ekibi" oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"422 köyümüzün tüm yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalar tamamlandı. 90 personel ve 80 iş makinemizle 24 saat görev başında olacağız. Kış aylarında yolu kapanan köylerden alınan tüm ihbarlar, kriz merkezinde anında değerlendirilecek ve ekipler kapalı köy yoluna müdahale edecektir."

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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