AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.U, (50) idaresindeki 35 AS 4320 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya karayolu 70. kilometresi Gökçealan Köyü yol ayrımında H.Ş, (73) yönetimindeki 06 GJ 111 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 35 AS 4320 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan L.A (65), S.U. (50) ile Y.A.U. (25) yaralandı.
İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
06 GJ 111 plakalı otomobilde sıkışan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan L.A, (65) itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy