Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2021 yılı ocak ayı toplantıları Başkan Burhanettin Çoban'ın yönetiminde başladı.

Yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı, Başkan Burhanettin Çoban ve tüm meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çoban'ın başkanlık ettiği İl Genel Meclisi toplantısının ilk oturumunda, Valilik makamından gelen iki gündem dışı konu okunarak ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlk görüşülen gündem konusu ise maden ocaklarının işletme ruhsat sürelerinin uzatılması oldu. Konu, ilgili komisyonlarda görüşülmek için oy birliği ile komisyonlara aktarıldı.

Bir diğer gündem maddesinde ise İl Özel İdaresine ait olan bir iş makinesinin Efe köy muhtarlığına devredilmesi talebiydi. Bu talep de ilgili komisyonda görüşülerek karara bağlanacak.

Sandıklı'nın Akin, Rişadiye ve Çay ilçesinin Akkonak köylerinde yapılması planlanan imar değişiklikleri de ilgili komisyonda görüşülerek karar için tekrar meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.

Toplantının ikinci oturumu yarın yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer